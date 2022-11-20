Подстолье металлическое. Труба и основание-хром. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70.
Основание: 45*45*10, труба: 110*10*10
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