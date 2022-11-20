Подстолье барное хромированное 1204

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье барное хромированное 1204

4.5
5 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Следующий Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-хром. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70.
Основание: 45*45*10, труба: 110*10*10

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес10 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Стул Венеция, без подушкиНастоящее фото товара Стул Венеция, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
6

Стул Венеция, без подушки

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8

Настоящее фото товара Столешница слэб №24, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
5Хит

Столешница слэб №24

Настоящее фото товара Столешница слэб №26, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
7

Столешница слэб №26

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
10

Стеновая панель Эксклюзив, тобакко

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Frontera №1

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 99031
59 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

В наличии 45 шт.
Стул барный Нерон белыйНастоящее фото товара Стул барный Нерон белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
11

Стул барный Нерон белый

Стул барный Нерон коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Нерон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
12

Стул барный Нерон коричневый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Подстолье барное хромированное 1004

Настоящее фото товара Подстолье Круз МЛБ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Подстолье Круз МЛБ

Настоящее фото товара Подстолье Круз 80МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
6

Подстолье Круз 80МУБ

Настоящее фото товара Подстолье Круз 60МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Подстолье Круз 60МУБ

Настоящее фото товара Подстолье Мегаполис 76МБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
12

Подстолье Мегаполис 76МБ

Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стальное Подстолье 1030EM барное

Подстолье Тоскана БКНастоящее фото товара Подстолье Тоскана БК, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Подстолье Тоскана БК

Подстолье Тоскана БП1Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БП1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
10

Подстолье Тоскана БП1

Настоящее фото товара Подстолье барное металлическое 1255, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
14

Подстолье барное металлическое 1255

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
6

Подстолье барное чугунное 1249