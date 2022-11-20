Подстолье барное чугунное 1249

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье барное чугунное 1249

4.8
8 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное металлическое 1255
Следующий Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1248

Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное. Труба и основание - чугунное литье.

Рекомендуемый размер столешницы-80*80

Размер верхней части D58 см; упаковка: основание:44x44x14, нога 98x7x7, 0,047 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес23 кг
  • Материал подстольячугун

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож десертный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
14

Нож десертный Порто

Настоящее фото товара Столешница слэб №5, произведённого компанией ChiedoCover
от29 900
Оптовая цена
7

Столешница слэб №5

Настоящее фото товара Столешница слэб №16, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
11

Столешница слэб №16

Настоящее фото товара Ящик уличный Toomax Wood Style, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
6

Ящик уличный Toomax Wood Style

Настоящее фото товара Комплект Orlando, произведённого компанией ChiedoCover
от33 090
Оптовая цена
9

Комплект Orlando

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №3, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №3

Стол обеденный ЛеттокНастоящее фото товара Стол обеденный Летток, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стол обеденный Летток

Стол обеденный КромдейлНастоящее фото товара Стол обеденный Кромдейл, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кромдейл

Стул барный Орион белыйНастоящее фото товара Стул барный Орион белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
12

Стул барный Орион белый

Стул барный Орион красныйНастоящее фото товара Стул барный Орион красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул барный Орион красный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1273, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
14

Подстолье барное чугунное 1273

Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Подстолье барное из нержавеющей стали 1264

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
6

Подстолье барное хромированное 1204

Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
5

Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Подстолье барное хромированное 1004

Настоящее фото товара Подстолье Круз МЛБ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Подстолье Круз МЛБ

Настоящее фото товара Подстолье Круз 80МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
6

Подстолье Круз 80МУБ

Настоящее фото товара Подстолье Круз 60МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Подстолье Круз 60МУБ

Настоящее фото товара Подстолье Мегаполис 76МБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
12

Подстолье Мегаполис 76МБ

Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стальное Подстолье 1030EM барное