Подстолье чугунное. Труба и основание - чугунное литье.
Рекомендуемый размер столешницы-80*80
Размер верхней части D58 см; упаковка: основание:44x44x14, нога 98x7x7, 0,047 м3
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