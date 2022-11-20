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              Фотография Подстолье чугунное 1215 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
              -4%

              Подстолье чугунное 1215

              4.3
              Оптовая цена
              12 390 ₽12 790 ₽
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              Подстолье чугунное 1215
              Подстолье чугунное 1215
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              Основные характеристики

              • Высота730 мм
              • Длина760 мм
              • Ширина460 мм
              • Вес38,5 кг
              • Материал подстольячугун

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