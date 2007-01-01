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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1040ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 1040ЕМ
61 оценка
16 990
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Подстолье металлическое 1040ЕМ - фото 1Подстолье металлическое 1040ЕМ - фото 2Подстолье металлическое 1040ЕМ - фото 3

Подстолье металлическое 1040ЕМ

Артикул: CH-010-708
61 оценка
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр510 мм
  • Вес15 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье стальное.
Диаметр основания: 51 см, размер верхней площадки: 35 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-90, 90х90. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Упаковано в собранном виде: 1 шт./1 кор.

Диаметр: 51 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 14,5 кг
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,185 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр510 мм
  • Вес15 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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