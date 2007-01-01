Характеристики товара
Описание
Подстолье стальное.
Диаметр основания: 51 см, размер верхней площадки: 35 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-90, 90х90. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Упаковано в собранном виде: 1 шт./1 кор.
Диаметр: 51 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 14,5 кг
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,185 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр510 мм
- Вес15 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет