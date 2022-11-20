Подстолье чугунное. Труба и основан.- чугунное литье. Рекомендуемый размер столешницы-90*90
Размер верхней части D47 см; размер упаковки 112*34*11, 0,053м3
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Столешница слэб №22
Скамья-сундук Keter Hudson Storage Bench
Подвесной светильник Puntes №4
Стол обеденный Адви
Стул барный Крюгер красный
Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат
Кресло игровое TopChairs Impala желтое
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Подстолье барное хромированное 1004
Подстолье Круз МЛБ
Подстолье Круз 80МУБ
Подстолье Круз 60МУБ
Подстолье Мегаполис 76МБ
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье Тоскана БК