Подстолье барное чугунное 1248

13 оценок

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Подстолье барное чугунное 1248

4.1
9 890 ₽
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Подстолье барное чугунное 1249
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Подстолье барное чугунное 1273

Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное. Труба и основан.- чугунное литье. Рекомендуемый размер столешницы-90*90

Размер верхней части D47 см; размер упаковки 112*34*11, 0,053м3

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина610 мм
  • Ширина610 мм
  • Вес30 кг
  • Материал подстольячугун

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