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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3063, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3063
98 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 3063 - фото 1Подстолье ЕР 3063 - фото 2

Подстолье ЕР 3063

Артикул: CH-016-758
98 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель 3063 - самое недорогое подстолье из линейки бистрот.

Это подстолье в отличие от эконом-вариантов, имеет 4 лапки, поэтому можно использовать его не только с круглой, но и с квадратной столешницей , в отличие от моделей на трёх лапках, потому часто оно устойчивее на 30. Выбор этого подстолья подразумевает экономию без компромиссов.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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