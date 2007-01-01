Характеристики товара
Описание
Модель 3063 - самое недорогое подстолье из линейки бистрот.
Это подстолье в отличие от эконом-вариантов, имеет 4 лапки, поэтому можно использовать его не только с круглой, но и с квадратной столешницей , в отличие от моделей на трёх лапках, потому часто оно устойчивее на 30. Выбор этого подстолья подразумевает экономию без компромиссов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес13 кг
- Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет