Характеристики товара
Описание
Подстолье является разборным. Состоит из трех частей (основание, опора, крестовина (пятак УФ-склейки к стеклу) для крепления столешницы). Собирается за 2 мин. Внутренняя стержневая стяжка гарантирует соединение повышенной надежности. Основание регулируется до 7мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр57 мм
- Вес14 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет