Подстолье Horst
Подстолье Horst
13 оценок
7 190
Подстолье Horst - фото 1Подстолье Horst - фото 2Подстолье Horst - фото 3
Подстолье Horst

Артикул: CH-084-027
13 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр57 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 900*900 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье является разборным. Состоит из трех частей (основание, опора, крестовина (пятак УФ-склейки к стеклу) для крепления столешницы). Собирается за 2 мин. Внутренняя стержневая стяжка гарантирует соединение повышенной надежности. Основание регулируется до 7мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
