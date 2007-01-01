Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас складного круглого стола, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас складного круглого стола
8 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Каркас складного круглого стола - фото 1Каркас складного круглого стола - фото 2Каркас складного круглого стола - фото 3

Каркас складного круглого стола

Артикул: CH-083-345
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1092EM, хром
Фотография товара Подстолье 1092EM, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Luka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Luka, произведённого компанией ChiedoCover
от103 890

Столешница Luka

11
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ

50
Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, круглая

45
Фотография товара Столешница Обион 90, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Обион 90, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена

Столешница Обион 90, круглая

48
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех

30
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

43
Распродажа
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09037
7 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, орех

45
В наличии 27 шт.
Фотография товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

47
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом HARDEN, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом HARDEN, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 29010
72 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом HARDEN, черный

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 2170EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2170EM, произведённого компанией ChiedoCover
48 890
Оптовая цена

Подстолье 2170EM

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом SONO, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом SONO, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 19010
33 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом SONO, серый

15
В наличии 5 шт.
Фотография товара Подстолье Arena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Arena, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье Arena

8
Фотография товара Подстолье Frame от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Frame, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Подстолье Frame

12
Фотография товара Подстолье Georgia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Georgia, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Подстолье Georgia

11
Фотография товара Подстолье Mark от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Mark, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Подстолье Mark

14
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Подстолье для стола с электроприводом, черный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Valentine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Valentine, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье обеденное Valentine

11
В наличии 36 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Gorgio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Gorgio, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Подстолье обеденное Gorgio

5
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Каркас складного круглого стола
Каркас складного круглого стола
от 3 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Luka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Luka, произведённого компанией ChiedoCover
от103 890

Столешница Luka

11
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ

50
Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, круглая

45

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности