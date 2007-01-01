Характеристики товара
Описание
Длина: 700 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 270 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Длина: 700 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 270 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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