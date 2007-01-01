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Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый
7 оценок
17 99019
21 990 ₽
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Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 1Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 2Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 3Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 4Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 5Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый - фото 6
Распродажа

Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый

Артикул: CH-066-941
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1820 мм
  • Вес1.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Оригинальный плафон из фетра позволяет из фетра позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 12 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Подвесной светильник ЛЭД подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1820 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материалметалл, акрил
  • Количество ламп1
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Вес упаковки2.90 кг
  • Объём упаковки2.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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