Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник для точечного освещения. Металлический обтекаемый каркас светильника оснащен встроенной LED лампой мощностью 3 Вт и со световым потоком 120 Лм. Светильник идеально подойдёт для зонирования пространства и акцентирования внимания на интерьерных решениях. Направленное вниз освещение придаст комнате уютную атмосферу и комфорт. Стильное сочетание нескольких цветов дополнит любой современный интерьер. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина30 мм
- Высота500 мм
- Диаметр30 мм
- Материалалюминий
- Мощность3 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки80 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки0.50 кг