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Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer - фото 1Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer - фото 2Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer - фото 3

Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer

Артикул: CH-067-009
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник для точечного освещения. Металлический обтекаемый каркас светильника оснащен встроенной LED лампой мощностью 3 Вт и со световым потоком 120 Лм. Светильник идеально подойдёт для зонирования пространства и акцентирования внимания на интерьерных решениях. Направленное вниз освещение придаст комнате уютную атмосферу и комфорт. Стильное сочетание нескольких цветов дополнит любой современный интерьер. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина30 мм
  • Высота500 мм
  • Диаметр30 мм
  • Материалалюминий
  • Мощность3 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки80 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки0.50 кг

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