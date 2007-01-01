Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина700 мм
- Высота1860 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-коричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый
Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый