Характеристики товара
Описание
Покрывало стеганое софт/канвас - это идеальное решение для вашего дома или гостиницы. Изготовленное из высококачественных материалов, покрывало обладает приятной на ощупь бархатистой текстурой и при этом не мнется. Износостойкость материала гарантирует сохранение первоначального вида покрывала на протяжении долгого времени. Это отличное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность в одном изделии. Подходит для использования в отелях, а также в гостиницах и домах отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина2000 мм
- Материалканвас