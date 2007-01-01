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Настоящее фото товара Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром
8 оценок
1 390
Товар в корзине. Перейти
Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром - фото 1

Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром

Артикул: CH-068-235
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина230 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота27 мм
  • Вес0,47 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота27 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром
Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром
от 1 390
В корзине

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