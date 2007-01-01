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Белые банкетные столы

Круглые
Круглые29 товаров
Прямоугольные
Прямоугольные66 товаров
Деревянные
Деревянные52 товара
Пластиковые
Пластиковые20 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стол Лидер 2, 2400*900, белый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 040

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, черный, кромка ПВХ

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 140

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, шампань, кромка ПВХ

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9901
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 48 шт.В пути 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 49025
3 290 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый

10
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69017
3 240 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый

496
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 155 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 1901
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 63 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный

15
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ, без отбойников

7
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 140

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 840

Стол Лидер 2,1800*800, белый

5
В наличии 24 шт.В пути 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, белый

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 д800 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
3 88018
4 690 ₽

Стол Лидер 9 д800 с Чехлом для стола 05

498
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка белая, каркас черный

10
  • коричневый
  • венге
  • белый
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стол складной Тейкли 180Л, белый

104
  • белый
  • серый
В наличии 1236 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стол складной Виктория 150, белый

114
В наличии 134 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол складной Тейкли 120, белый

149
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
3 8905
4 090 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ

485
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро

470
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 4408
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
В наличии 8 шт.В пути 60 шт.
Чехлы на стулья - анимированный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

471
Распродажа
Фотография товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
12 19036
18 990 ₽

Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74

26
В наличии 111 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Комплект Стол с фуршетной юбкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Комплект Стол с фуршетной юбкой

124
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый

10
Фотография товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стол складной Натали белый

156
  • белый
  • серый
В наличии 282 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽

Стол Кейт складной 150, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 199 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69027
7 690 ₽

Стол Кейт складной 150, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 573 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 87 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 440

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников

8
  • венге
  • белый
  • серый
Тележки для горничных
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 440

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников

9
  • венге
  • белый
  • серый
Фотография товара Складной стол Виктория 180, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, бело-серый

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол складной Натали, бело-серый

13
  • белый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19055
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый

13
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 89060
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, белый

147
В наличии 536 шт.
Фотография товара Стол складной Монифит, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Монифит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стол складной Монифит, белый

198
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем

116
Скоро в продаже
Фотография товара Стол складной Раунд 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стол складной Раунд 120, белый

109
В наличии 56 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 7908
4 090 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
4 1907
4 490 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стол Лидер 1, 1300х800, белый

10
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной, гранит, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной, гранит, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99014
9 190 ₽

Стол Кейт 180 складной, гранит, пластиковый

10
В наличии 27 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, без отбойников

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, каркас - черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Лидер 1, 1300*800, белый, кромка ПВХ, без отбойников

11
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