Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром
11 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром - фото 1

Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром

Артикул: CH-068-234
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,757 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром
Фотография товара Полка Фиксен хотел прямоугольная одноэтажная, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром
Фотография товара Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,757 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром
Полка прямоугольная одноэтажная Фиксен хотел, хром
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Уличная мебель
Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Коллекция Лион
Коллекция Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности