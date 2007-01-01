Характеристики товара
Описание
Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина130 мм
- Высота50 мм
- Вес0,757 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет