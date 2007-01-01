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Настоящее фото товара Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром
5 оценок
3 390
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Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром - фото 1

Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром

Артикул: CH-068-233
5 оценок
Основные характеристики
  • Глубина210 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,687 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина210 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,687 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром
Полка угловая одноэтажная Фиксен хотел, хром
от 3 390
В корзине

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