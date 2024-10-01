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Пресс для чеснока, алюминий, черный - фото 1

Пресс для чеснока, алюминий, черный

Артикул: CH-058-832
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Глубина30 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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