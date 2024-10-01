Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Столовая вилка серии «Калипсо» имеет классическую форму. Ее общая длина 200 мм, цвет серый с характерным металлическим блеском. Посуда имеет минималистичный декор в виде тонкой полосы по всей ручке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина25 мм
- Высота26 мм
- Вес0.082 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт