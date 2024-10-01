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Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм - фото 1

Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм

Артикул: CH-060-734
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Столовая вилка серии «Калипсо» имеет классическую форму. Ее общая длина 200 мм, цвет серый с характерным металлическим блеском. Посуда имеет минималистичный декор в виде тонкой полосы по всей ручке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота26 мм
  • Вес0.082 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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