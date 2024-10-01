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Пресс для чеснока алюминий - фото 1

Пресс для чеснока алюминий

Артикул: CH-058-826
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина30 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалалюминий

Отзывы

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