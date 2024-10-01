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Салатник «Эвридэй» стекло 300 мл, белый - фото 1

Салатник «Эвридэй» стекло 300 мл, белый

Артикул: CH-061-720
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Салатник «Эвридэй» для классической сервировки. Это белая стеклянная посуда в форме пиалы с немного загнутыми краями, что добавляет нежность изделию. Благодаря высокому качеству материала товар отличается долговечностью и простотой в уходе.


Салатник имеет форму пиалы, объем 300 мл, высота тарелки 53 мм, а диаметр 12 см. Стекло матовое, без дополнений и декоративных вставок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота53 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,151 кг
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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