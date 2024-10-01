Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Салатник «Эвридэй» для классической сервировки. Это белая стеклянная посуда в форме пиалы с немного загнутыми краями, что добавляет нежность изделию. Благодаря высокому качеству материала товар отличается долговечностью и простотой в уходе.
Салатник имеет форму пиалы, объем 300 мл, высота тарелки 53 мм, а диаметр 12 см. Стекло матовое, без дополнений и декоративных вставок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота53 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,151 кг
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт