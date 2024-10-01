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Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая - фото 1

Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-829
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Диаметр130 мм
  • Вес0.490 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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