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Пресс для картофеля сталь нержавеющая - фото 1

Пресс для картофеля сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-823
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Диаметр105 мм
  • Вес0.175 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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