Товар в корзине. Перейти
Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая - фото 1

Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-836
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид
Фотография товара Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид от компании ChiedoCover.
Следующий Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, длина 710
Фотография товара Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, длина 710 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина190 мм
  • Высота500 мм
  • Вес6.750 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Фотография товара Набор барный «Вуден Сетс» для вина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор барный «Вуден Сетс» для вина , произведённого компанией ChiedoCover
от46 970

Набор барный «Вуден Сетс» для вина

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм

6
В наличии 1919 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Противень для пиццы голубая сталь, черный

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Апероль - Чинзано», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Лопатка, сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810

Лопатка, сталь нержавеющая, черная

11
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Блюдце универсальное «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от500

Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая

14
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела толкушки для овощей

Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Пресс для картофеля сталь нержавеющая

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Пресс для чеснока алюминий

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 860

Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока, алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Пресс для чеснока, алюминий, черный

8
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 060

Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока пластик, металл, длина 50мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Пресс для чеснока пластик, металл, длина 50мм

5
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая
Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая
от 6 820
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Фотография товара Набор барный «Вуден Сетс» для вина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор барный «Вуден Сетс» для вина , произведённого компанией ChiedoCover
от46 970

Набор барный «Вуден Сетс» для вина

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм

6
В наличии 1919 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Противень для пиццы голубая сталь, черный

8
В наличии 2 шт.