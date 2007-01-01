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Настоящее фото товара Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая
9 оценок
4 19011
4 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая - фото 1Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая - фото 2Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая - фото 3Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая - фото 4
Распродажа

Рубашка Оверсайз Энерджи коричневая

Артикул: CH-069-529
9 оценок
Основные характеристики
  • Материалхлопок
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Рубашка в стиле Оверсайз — это модель, которая характеризуется свободным и увеличенным кроем, создавая эффект непринужденности и расслабленности. Такой стиль предоставляет свободу в движениях и модный, стильный вид.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалхлопок
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

РазмерИнтервал обхвата груди, смИнтервал обхвата бедер, см
XS82-8987-92
S90-9793-97
M98-10598-101
L106-113102-107
XL114-125108-113
XXL126-137117-122
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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