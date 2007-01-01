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Настоящее фото товара Фартук Воркшоп оф Тест, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Воркшоп оф Тест
10 оценок
1 2908
1 390 ₽
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Фартук Воркшоп оф Тест - фото 1Фартук Воркшоп оф Тест - фото 2Фартук Воркшоп оф Тест - фото 3
Распродажа

Фартук Воркшоп оф Тест

Артикул: CH-069-374
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический фартук из износостойкой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Фартук оснащен функциональными тремя карманами. По желанию шейное крепление фартука можно заменить на подтяжки. Фартук унисекс.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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