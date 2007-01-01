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Настоящее фото товара Фартук Тест оф Лайф хаки, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Тест оф Лайф хаки
9 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Тест оф Лайф хаки - фото 1Фартук Тест оф Лайф хаки - фото 2Фартук Тест оф Лайф хаки - фото 3
Распродажа

Фартук Тест оф Лайф хаки

Артикул: CH-069-410
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина720 мм
  • Материалканвас
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Фартук из мраморного канваса. Все элементы фартука выполнены из натуральной коричневой кожи. Данный материал плотный и долговечный, но требует особого ухода, деликатная или ручная стирка без отжима. Обязательно перед стиркой отстегнуть кожаные элементы.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина720 мм
  • Материалканвас
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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