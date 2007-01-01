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Блюдо для подачи, круглое - фото 1

Блюдо для подачи, круглое

Артикул: CH-062-992
11 оценок
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Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 120мм от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 100мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0.970 кг
  • Материалсланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт

Отзывы

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