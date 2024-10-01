Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Шарм»
Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный
Емкость для соусов 690мл, пластик
Доска для подачи пластик, деревянная
Нож для рыбы «Кубизм 21» хромированная сталь
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Олд фэшн «Нью-Йорк», 380мл, стекло, прозрачный
Доска для пиццы бук, деревянный
Сахарница без крышки «Млечный путь салатовый»
Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор
Сахарница «Млечный путь красный» фарфор
Сахарница с крышкой «Кунстверк» фарфор
Сахарница «Крафт Вайт» фарфор
Сахарница с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая
Сахарница «Спайро» фарфор
Сахарница «Блю Дэппл» фарфор
Сахарница «Торино» фарфор
Сахарница «Штутгарт» фарфор