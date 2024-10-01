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Сахарница «Браун Дэппл» фарфор - фото 1

Сахарница «Браун Дэппл» фарфор

Артикул: CH-063-402
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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