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Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор - фото 1

Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор

Артикул: CH-063-348
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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