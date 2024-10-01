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Шампанское-блюдце «Мод» - фото 1Шампанское-блюдце «Мод» - фото 2

Шампанское-блюдце «Мод»

Артикул: CH-064-067
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шампанское-блюдце «Мод» – оригинальный бокал для игристого. Он имеет форму бокала-блюдца, поэтому для посуды характерная тонкая и высокая ножка и очень широкая чаша. При этом она имеет нестандартную форму с угловатыми бокам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0.160 кг
  • Объем0.425 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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