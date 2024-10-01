Характеристики товара
Описание
Шампанское-блюдце «Мод» – оригинальный бокал для игристого. Он имеет форму бокала-блюдца, поэтому для посуды характерная тонкая и высокая ножка и очень широкая чаша. При этом она имеет нестандартную форму с угловатыми бокам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0.160 кг
- Объем0.425 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт