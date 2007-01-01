Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь The Luxury of Space, 50мл
11 оценок
110
Шампунь The Luxury of Space, 50мл - фото 1

Шампунь The Luxury of Space, 50мл

Артикул: CH-069-612

Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • Аромат The Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

The Luxury of Space — это роскошные средства, легкой текстуры. Глубоко увлажняет, благодаря соевому маслу, масло ши, гиалуроновой кислоте. Селективный аромат, как яркая симфония цитрусовых, где свежесть красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина переплетается с нежностью африканской герани и жасмина. Завершающие ноты мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают композиции теплоту и глубину, создавая стойкий, запоминающийся шлейф.

Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке

Пирамида:

Красный апельсин, горький апельсин, красный
мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал,
амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • Аромат The Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

