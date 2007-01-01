Характеристики товара
Описание
The Luxury of Space — это роскошные средства, легкой текстуры. Глубоко увлажняет, благодаря соевому маслу, масло ши, гиалуроновой кислоте. Селективный аромат, как яркая симфония цитрусовых, где свежесть красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина переплетается с нежностью африканской герани и жасмина. Завершающие ноты мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают композиции теплоту и глубину, создавая стойкий, запоминающийся шлейф.
Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке
Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный
мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал,
амбра, кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,05 л
- Материалпластик
- Аромат The Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке240 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет