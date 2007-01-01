Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл
6 оценок
3 900
Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл - фото 1

Шампунь The Luxury of Space, 5000 мл

Артикул: CH-069-878
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир роскоши с шампунем "The Luxury of Space!" — уникальным средством, которое не только очищает, но и наполняет ваши волосы потрясающим ароматом. Вдохновленный свежестью и яркостью природы, этот шампунь сочетает в себе искрящиеся ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, создавая восхитительное цитрусовое начало. Сердце композиции обогащено утонченными оттенками африканской герани и жасмина, а завершающие аккорды мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают глубину и стойкость аромата.
Активные ингредиенты шампуня включают экстракт конского каштана, который укрепляет и улучшает здоровье волос, водно-глицериновый экстракт облепихи для интенсивного увлажнения и питания, а также молочную кислоту, способствующую восстановлению и поддержанию оптимального pH-баланса. Ароматическая композиция активирует состояние баланса.

Пирамида:

Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

