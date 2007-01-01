Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Lemongrass Way, 500мл
11 оценок
1 500
Товар в корзине. Перейти
Шампунь Lemongrass Way, 500мл - фото 1

Шампунь Lemongrass Way, 500мл

Артикул: CH-069-494
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 250мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 250мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шампунь (Shampoo) Lemongrass Way – это освежающий и питательный шампунь, созданный
для бережного ухода за волосами. Его формула на основе экстракта конского каштана и облепихи
увлажняют и укрепляют волосы, а молочная кислота помогает поддерживать оптимальный уровень pH.


Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида:

лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела шампуни

Настоящее фото товара Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Lemongrass Way, пластик, 30мл

8
Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь Sacral Bali, пластик, 500мл

7
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь The Luxury of Space, 280 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь The Luxury of Space, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь The Luxury of Space, 30 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 900

Шампунь Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь Grimoire, 280 мл

14
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Grimoire, 30 мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
600

Шампунь Pure Clarity, 280 мл

6
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Шампунь Pure Clarity, 50 мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Pure Clarity, 30 мл

6

Товар в корзине

Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Шампунь Lemongrass Way, 500мл
1 500
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности