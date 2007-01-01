Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь Sacral Bali, 5000 мл
8 оценок
4 390
Шампунь Sacral Bali, 5000 мл - фото 1

Шампунь Sacral Bali, 5000 мл

Артикул: CH-069-569
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь Sacral Bali — это идеальный уход за волосами, который сочетает в себе нежные очищающие компоненты и увлажнение, благодаря экстрактам конского каштана и облепихи. Эффективно очищает волосы, придавая им мягкость и блеск. С селективным и обволакивающим ароматом, в который входят ноты бергамота, шафрана, розы и сандала. Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите своим волосам заботу и роскошь с Sacral Bali!

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

