Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина536 мм
- Глубина509 мм
- Высота2078 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Шкаф для одежды Герон, итальянский орех
Офисный шкаф с темным стеклом Vicent, итальянский орех
Компьютерный стол Формоза, белый
Винный шкаф Connoisseur CK-21 silver
Шкаф, 798*430*1277, брауни
Пенал для документов, 400*450*2116, basalt
Шкаф со стеклом, 800*450*1348, венге
Шкаф-купе, 1235*400*750, белый
Шкаф для документов со стеклом, 790*370*1960, шамони темный
Пенал для документов полузакрытый, 395*370*1960, шамони темный
Тумба приставная, 394*550*750, шамони светлый
Обувница Диана
Обувница Кантри
Тумба для оргтехники, 800*600*630, белый
Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный
Тумба лофт из массива, Лалита 4 ящика
Тумба для обуви Килкис
Тумба на колесах, 394*454*586, шамони темный
Обувница Виерра 2, дуб сонома
Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный
Шкаф Даиго
Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево
Шкаф Даиго двухстворчатый белый текстурный
Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый
Шкаф Даиго четырехстворчатый белый текстурный
Шкаф Хадали дуб крафт золотой / серый шифер
Шкаф Хадали дуб серый шифер
Шкаф Данк глянцевый белый
Шкаф Сейдиль антрацит / веллюто капучино
Шкаф Сейдиль веллюто капучино