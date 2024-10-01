Товар в корзине. Перейти
Шкаф Данк белый - фото 1Шкаф Данк белый - фото 2Шкаф Данк белый - фото 3Шкаф Данк белый - фото 4Шкаф Данк белый - фото 5Шкаф Данк белый - фото 6

Шкаф Данк белый

Артикул: CH-068-484
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф для одежды Пирей, угловой
Фотография товара Шкаф для одежды Пирей, угловой от компании ChiedoCover.
Следующий Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»
Фотография товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1068 мм
  • Глубина509 мм
  • Высота2078 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

39
Фотография товара Шкаф для документов Vicent, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф для документов Vicent, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Шкаф для документов Vicent, итальянский орех

47
Настоящее фото товара Двери низкие Savona, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Двери низкие Savona

39
Фотография товара Офисный стеллаж Котли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Котли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Офисный стеллаж Котли

46
Фотография товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
63 490
Оптовая цена

Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium

34
Настоящее фото товара Пенал для документов, 400*450*2116, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пенал для документов, 400*450*2116, венге

8
Настоящее фото товара Пенал для документов открытый, 400*450*2116, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Пенал для документов открытый, 400*450*2116, венге

11
Настоящее фото товара Шкаф для документов, 790*370*1960, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Шкаф для документов, 790*370*1960, шамони темный

13
Настоящее фото товара Шкаф для документов закрытый, 790*370*1960, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Шкаф для документов закрытый, 790*370*1960, венге

15
New
Фотография товара Шкаф Хадали дуб крафт золотой / серый шифер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Хадали дуб крафт золотой / серый шифер, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Шкаф Хадали дуб крафт золотой / серый шифер

12
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*375*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*375*750, шамони темный

7
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Тумба Майнц, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Тумба Майнц

5
Настоящее фото товара Тумба для оргтехники, 800*600*630, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тумба для оргтехники, 800*600*630, белый

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге

12
Настоящее фото товара Тумба Кейптаун, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена

Тумба Кейптаун

5
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони светлый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба для оргтехники, 800*600*630, basalt, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тумба для оргтехники, 800*600*630, basalt

11
Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*375*750, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*375*750, венге

15
Фотография товара Скамья Браун, твид Estetica от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Браун, твид Estetica, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Скамья Браун, твид Estetica

38

Другие товары из раздела шкафы

New
Фотография товара Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый , произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Шкаф Даиго меланж четырехстворчатый

12
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево

14
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Шкаф Бирма белое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Бирма белое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Шкаф Бирма белое дерево

9
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго двухстворчатый белый текстурный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго двухстворчатый белый текстурный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Шкаф Даиго двухстворчатый белый текстурный

13
В наличии 14 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый

6
В наличии 11 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Данк ясень шимо светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Данк ясень шимо светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Шкаф Данк ясень шимо светлый

9
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Шкаф Ника эйхория графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Ника эйхория графит, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена

Шкаф Ника эйхория графит

12
В наличии 15 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль антрацит , произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль антрацит

15
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль веллюто капучино

14
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Шкаф Данк белый
Шкаф Данк белый
от 25 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*375*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*375*750, шамони темный

7
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Тумба Майнц, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Тумба Майнц

5
Настоящее фото товара Тумба для оргтехники, 800*600*630, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тумба для оргтехники, 800*600*630, белый

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге

12