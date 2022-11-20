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Шкаф Camden

Артикул: CH-050-959
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1920 мм
  • Вес55,46 кг
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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