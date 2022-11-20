Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина350 мм
- Высота1920 мм
- Вес55,46 кг
- МатериалЛДСП 16 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Шкаф Амстердам Домик-1 двустворчатый детский
Шкаф Амстердам Домик-4 детский
Шкаф Амстердам Домик-2 двустворчатый детский
Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский
Шкаф Лего двустворчатый детский
Шкаф Лего одностворчатый детский
Шкаф Лего угловой детский
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