Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Высота1300 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Металлическая урна Уличная
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна парковая бетонная Киль
Мусорный контейнер 240 л
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х21л)
Урна металлическая Уралочка
Урна парковая «Forest» 400 мох
Шпалера Космея
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди