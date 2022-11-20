Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1270 мм
- Высота1710 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Урна уличная Космос малая
Мусорный контейнер 120 л
Урна 027
Контейнер для мусора 120 литров, с педалью
Урна Дуга
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л)
Урна для АЗС
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди