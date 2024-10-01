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Скребок двуручный, пластик - фото 1

Скребок двуручный, пластик

Артикул: CH-057-999
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина365 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0.315 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветтемно-серый

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