Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина400/600 мм
- Толщина500 мм
- Материал столешницытополь
- Цветсветлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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