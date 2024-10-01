Товар в корзине. Перейти
Столешница Kagami - фото 1Столешница Kagami - фото 2Столешница Kagami - фото 3

Столешница Kagami

Артикул: CH-067-563
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыорех
  • Цветчерный, светлое дерево

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Белые слэбы, произведённого компанией ChiedoCover
от85 890

Стол Белые слэбы

9
Фотография товара Стол Голубой ручей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Голубой ручей, произведённого компанией ChiedoCover
от112 190

Стол Голубой ручей

10
New
Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Столешница Juleka

15
New
Фотография товара Слэб Nathaniel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nathaniel, произведённого компанией ChiedoCover
от118 890

Слэб Nathaniel

8
New
Фотография товара Столешница Wayzz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Wayzz, произведённого компанией ChiedoCover
от127 490

Столешница Wayzz

11
New
Фотография товара Столешница Brigitte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Brigitte, произведённого компанией ChiedoCover
от127 490

Столешница Brigitte

5
New
Фотография товара Слэб Alya от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Alya, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Слэб Alya

9
New
Фотография товара Столешница Stuttgart от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Stuttgart, произведённого компанией ChiedoCover
от140 890

Столешница Stuttgart

7
New
Фотография товара Слэб Hanover от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Hanover, произведённого компанией ChiedoCover
от58 090

Слэб Hanover

9
New
Фотография товара Слэб Nuremberg от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nuremberg, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Слэб Nuremberg

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от83036
1 290 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

35
Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас "Лидер 1"

32
Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Основание для стола Ландау, черный муар

97
Настоящее фото товара Чугунное подстолье 4060, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Чугунное подстолье 4060

64
Фотография товара Подстолье ER 4018 (белый) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 4018 (белый), произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье ER 4018 (белый)

61
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 4001H, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье 4001H

10
Настоящее фото товара Подстолье квадро 4160, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Подстолье квадро 4160

69
Фотография товара Подстолье ER 3091 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3091, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Подстолье ER 3091

95
Фотография товара Подстолье Леви от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Леви, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690

Подстолье Леви

87
Фотография товара Подстолье Лофт-94 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-94, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Подстолье Лофт-94

74

Другие товары из раздела столешницы слэбы

New
Фотография товара Столешница Duusu от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Duusu, произведённого компанией ChiedoCover
от166 090

Столешница Duusu

10
New
Фотография товара Столешница Gina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Gina, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390

Столешница Gina

10
New
Фотография товара Столешница Lila от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Lila, произведённого компанией ChiedoCover
от125 590

Столешница Lila

12
New
Фотография товара Слэб Nino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nino, произведённого компанией ChiedoCover
от78 390

Слэб Nino

10
New
Фотография товара Столешница Ondin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Ondin, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Столешница Ondin

7
New
Фотография товара Столешница Armand от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Armand, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290

Столешница Armand

11
New
Фотография товара Слэб Nadja от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nadja, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Слэб Nadja

6
New
Фотография товара Столешница Chloe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Chloe, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Столешница Chloe

13
New
Фотография товара Слэб Frankfurt от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Слэб Frankfurt

12
New
Фотография товара Столешница Leipzig от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Leipzig, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690

Столешница Leipzig

10

Товар в корзине

Столешница Kagami
Столешница Kagami
от 189 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от83036
1 290 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

35
Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас "Лидер 1"

32
Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Основание для стола Ландау, черный муар

97
Настоящее фото товара Чугунное подстолье 4060, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Чугунное подстолье 4060

64