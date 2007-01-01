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Реальное изображение товара 5 Спринг бокс Э, 800*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Спринг бокс Э, 800*2000 производства ChiedoCover
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NEW

Спринг бокс Э, 800*2000

Артикул: CH-078-873
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота300 мм
  • МатериалМДФ
Все характеристики
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Фотография товара Спринг бокс Э, 900*2000 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота300 мм
  • МатериалМДФ

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

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