Характеристики товара
Описание
Цена указана в обивке 1-й категории
Бокс спринг Брайт - это сверхпрочное низкое спальное основание из соснового бруска и хромированными ножками с жестко скрепленной спинкой Корсика 1. Прямоугольная спинка Корсика 1 с узкими шириной ≈ 18 см мягкими вертикальными дольками и мягкой рамкой по периметру создает впечатление объемного рельефа. Бокс спринг Брайт подойдет для отелей, гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др. - для вас действуют специальные цены.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина800 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет