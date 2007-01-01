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Настоящее фото товара Бокс спринг Муре, 80*200, произведённого компанией ChiedoCover
Бокс спринг Муре, 80*200
8 оценок
13 190
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Бокс спринг Муре, 80*200 - фото 1Бокс спринг Муре, 80*200 - фото 2Бокс спринг Муре, 80*200 - фото 3

Бокс спринг Муре, 80*200

Артикул: CH-070-065
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цена указана в обивке 1-й категории

Бокс Муре - это сверхпрочное низкое спальное основание из соснового бруска и хромированными ножками и спинкой Классик Ромб. Чехол на спинке Классик Ромб имеет декоративную, рельефную отстрочку, создавая впечатление объемного рельефа. Бокс спринг подходит для отелей, гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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