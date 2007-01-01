Характеристики товара
Описание
Цена указана в обивке 1-й категории
Бокс Муре - это сверхпрочное низкое спальное основание из соснового бруска и хромированными ножками и спинкой Классик Ромб. Чехол на спинке Классик Ромб имеет декоративную, рельефную отстрочку, создавая впечатление объемного рельефа. Бокс спринг подходит для отелей, гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина800 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет