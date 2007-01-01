Товар в корзине. Перейти
Спринг бокс Э, 900*2000 - фото 1Спринг бокс Э, 900*2000 - фото 2Спринг бокс Э, 900*2000 - фото 3Спринг бокс Э, 900*2000 - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
+8Реальное изображение товара 7 Спринг бокс Э, 900*2000 производства ChiedoCover
NEW

Спринг бокс Э, 900*2000

Артикул: CH-078-874
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота300 мм
  • МатериалМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Спринг бокс Э, 800*2000
Фотография товара Спринг бокс Э, 800*2000 от компании ChiedoCover.
Следующий Основание для кровати Box Spring Hotel
Фотография товара Основание для кровати Box Spring Hotel от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота300 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Товар в корзине

Спринг бокс Э, 900*2000
Спринг бокс Э, 900*2000
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 20.06.2022 Кресла со скидками
Кресла со скидками

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.05.2023 Время сэкономить: Комплекты летней мебели
Время сэкономить: Комплекты летней мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.02.2024 Стильное решение - Стулья Гольф в наличии
Стильное решение - Стулья Гольф в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.