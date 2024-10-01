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Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный - фото 1Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный - фото 2Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный - фото 3

Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный

Артикул: CH-065-799
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр142 мм
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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