Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,18 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
диван UYUT
Стул CHIC сиреневый
Цветочница Футбольный мяч
Подвесной светильник Вегас, золото, 3 светильника
Стул Норвег, черный
Соусник «Проотель» фарфор 100 мл, белый
Стакан для чая + розетка, 160мл, стекло, прозрачный
Стакан для горячих напитков «Стили», 400мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Галлоуэй», 200мл, керамика, черный
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый
Стакан для горячих напитков «Геометрия», 450мл, полипропилен, бежевый, оранжевый
Стаканчик для чая, 100мл, хрусталь
Стакан для горячих напитков «Карактэр», 220мл, керамика, коричневый
Стакан для горячих напитков с клапаном, 450мл, полипропилен, зеленый