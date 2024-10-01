Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный
Ящик для булочек дуб, коричневая
Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм
Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная
Сахарница с крышкой «Пинки»
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Чашка бульонная «Лео» фарфор, белая
Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый
Стакан для зубочисток «Кунстверк» фарфор
Стакан для зубочисток «Кунстверк»
Стакан для зубочисток «Проотель» сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор
Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор
Стакан для зубочисток сталь нержавеющая
Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор
Стакан для зубочисток «Белая» фарфор
Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный
Ящик для булочек дуб, коричневая